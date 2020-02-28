鬼片在過去20年躍昇為好萊塢電影主流。以執導《蜘蛛人》、製作《屍變》聞名全球的山姆雷米早在2004年就看中日本鬼片《咒怨》的原創賣點，推出美版《不死咒怨》大獲好評。15年後，應粉絲敲碗許願，山姆雷米決定以製片角色挑戰開啟系列全新篇章《怨咒》，並找來以《陰兒房》系列走紅、被譽為「21世紀鬼后」的琳雪伊、《人肉搜索》周約翰與《牠》、《惡靈古堡》特效團隊再現恐怖經典。

不同於過往系列翻拍，現正熱映的好萊塢版《怨咒》首次將故事背景設定在美國，時間定在2004年，直接接續第一部美版《不死咒怨》電影的時間線。導演尼古拉斯佩斯說：「原本系列電影裡的惡靈從日本被一個女人帶回美國，這個全新的“感染源”開啟了《怨咒》的恐怖故事。這個女人把自己女兒溺死的情節就跟原版伽椰子對她兒子俊雄做的事一樣，之後住進這個家的人也陸續被怨咒纏身，然後開始一連串恐怖鬼故事。」

其中一個住進這棟鬼屋的就是被譽為好萊塢「21世紀鬼后」的琳雪伊。演過多部恐怖片的她雖然經驗豐富，但還是忍不住的說：「《怨咒》是我讀過最恐怖的劇本。每次讀劇本時，都會發現自己呼吸微弱，因為劇情實在是太嚇人了！」琳雪伊在片中飾演一位失智老婦，自從住進鬼屋後，她除了跟鬼娃玩躲貓貓讓觀眾頭皮發麻外，還有發瘋拿刀砍自己手指吃得滿口血的噁心片段，保證讓膽小觀眾嚇到連手手都不敢吃。琳雪伊說：「最可怕的是我在床上被怨靈嚇的那一幕，女鬼口水就這樣滴到我嘴裡，那都是真的！」

系列電影裡最招牌的鬼洗頭片段，也找來平常有在練的周約翰裸身下場演出。（索尼影業提供）

好萊塢《怨咒》有不少向系列電影致敬的片段，其中，死忠粉絲最愛伽椰子死時發出的恐怖咯咯嘎嘎聲，導演特地找來《咒怨》日本原創者清水崇親自配音。而系列電影裡最招牌的鬼洗頭片段，也找來平常有在練的周約翰裸身下場演出。為了拍攝這經典畫面，劇組特地選在實景房屋拍攝，但因為重拍太多次以至於熱水不夠，最後周約翰只能強忍沖冷水澡把戲拍完，他說「那一幕真的冷死我，全靠劇組猛噴煙製造洗熱水澡的情境，洗澡沒熱水比出現鬼手還逼人！」

《怨咒》劇情描述一間受到怨念詛咒的房子，讓踏入的人都遭受到陰魂不散的死亡報復與迫害。不只三個家庭受到怨靈恐怖攻擊，連負責偵辦的警察也紛紛被惡靈下手，下場一個比一個還慘…。全台現正熱映中。

(中時 )