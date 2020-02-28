黎智英被捕 陸委會聲援：勿秋後算賬 13:022020/02/28 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸委會表示，對於香港警方今（28）日拘捕多名香港媒體、泛民主派人士，陸委會嚴正關切，籲港方應落實基本法對香港民眾集會、遊行等自由之保障。 陸委會指出，近期香港社會仍時有衝突抗爭，港人並未因疫情而放棄追求民主，國際社會更未淡忘對香港自由人權的支持。在當前疫情延燒之際，執政者更應團結各界、齊心抗疫，秋後算賬無助於穩定情勢，亦無法獲得民眾對政府的認同。 陸委會稱，審度當前情勢，希望港方保持克制，勿再徒增波瀾，並用心思考、誠心回應人民訴求，才是化解問題癥結的核心之計。 (中時 ) #陸委會 #香港 #社會 #情勢 #自由 也許您會感興趣 推薦閱讀 「防疫情勢向好」 習近平 促有序復工 04:102020/02/24 財經要聞 專家傳真－在這裡，我找到了科技的溫度 -韓國社會企業TestWorks之旅 04:102020/02/24 產業特刊 稱血友病童非台灣籍 前外交人員劉仕傑道歉了 07:322020/02/24 政治 稱血友病童非台籍…前外交人員劉仕傑出面 坦承沒查證 10:042020/02/24 政治 《金融股》元大期：善用CFD商品避險，關注疫情、中東情勢 15:572020/02/24 財經 跨國房貸盲點 FinTech有解方 04:102020/02/25 投資理財 1973年以來首例 蘇富比香港春拍 移師紐約 04:102020/02/26 財經要聞 黃偉哲怒了 臉書公布虐嬰幼兒園負責人等3人姓名 13:262020/02/26 社會 港版紓困案 滿18歲發港幣1萬 04:092020/02/27 焦點新聞 改變的世代 跳舞的熊 04:102020/02/28 藝文副刊 政治熱門新聞 洪慈庸任立院「機要顧問」 洛杉基預言民進黨下場 - 政治 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 震撼！壹傳媒創辦人黎智英涉2罪遭捕 - 政治 小英執政民調出爐 網驚呼：柯韓粉崩潰？ - 政治 罷免風潮？「不挺台」的譚德塞面臨41萬人連署下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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