大聯盟最新各隊農場排名出爐，台灣小將劉致榮雖然尚未在小聯盟出賽過，不過在紅襪排名從去年的17名上升至15名，未來性很被看好。劉致榮獲得整體評價45分，其中能投出158公里的速球獲得60分的高評價，被預期能在2023年上到大聯盟。

在滿分80分的報告中，劉致榮獲得速球60分、滑球55分、指叉球50分、控球50分，整體評價45分。球探報告指出，他的速球有92至96英里的球速，是評價最高的球種，此外滑球也有86至88英里，是他能壓制對手的武器球。而他的指叉球約有85英里，不過掌握度較不穩定，但有些球探更喜歡他的指叉球。

整體來看，雖然劉致榮183公分在先發投手來說不算突出，不過他的投球姿勢乾淨俐落且穩定，再加上他是一名不錯的游擊手，投打俱佳的運動能力也讓他不需費力就能有優質的投球內容和三振能力。紅襪球團喜歡他投球的感覺，也許會讓他多學一顆曲球來增加球種。

目前紅襪農場排名前30名中，僅有3人還在新人聯盟、尚未有小聯盟出賽經驗就被列入，劉致榮便是其中之一，也是紅襪農場投手中排名第6的球員，被看好在2023年有機會登上大聯盟。

此外由於劉致榮上周才從台灣搭機飛往美國佛羅里達的春訓基地，美媒原本報導劉致榮因為從新冠肺炎的風險區抵達，因此被紅襪隊暫時隔離。今日紅襪公關副總裁葛瑞格（Kevin Gregg）則澄清，劉致榮並沒有被隔離，只是希望他延後報到，這段期間他也有出門跑步。

(中時 )