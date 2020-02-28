民雄、阿龐及邱慧雯近日上《綜藝3國智》，這次民雄和主持人鯰魚哥搭擋擔綱當集的「守關人」，兩人的身高差被大夥形容是「天龍地虎」，一開始大家以輕鬆態度面對這次挑戰，民雄便表示：「我們事先隨便試一下成績就不錯，你們完了！」黃豪平打趣表示：「之前的守關人老的老、廢的廢，今天這兩位一來我看大家很難打破他們的記錄了！」兩人所設下遊戲過關標準果然也很高，讓挑戰的主持群叫苦連天，頻以失敗收場，素有「破壞王」之稱的哈孝遠還現場將氣球捏破表達不滿。

納豆和王少偉企圖爭取再一次挑戰機會，哈孝遠也頻頻在一旁敲邊鼓，並時不時出手偷襲鯰魚哥，不堪其擾的鯰魚哥最後只好向哈孝遠喊話：「你不要一直欺負我啦！虧我媽媽那麼喜歡你，每次看電視都稱讚你耶！」哈孝遠聽了一臉感動，但在一旁的王少偉借機虧人：「媽媽的口味真的好特別！是不是喜歡吃豬肉?」讓哈孝遠又好氣又好笑。

納豆和王少偉在挑戰遊戲時莫名其妙被秒殺，一臉錯愕的兩人不甘心僅上場10秒鐘就出局，要求再挑戰一次可惜遭到拒絕，乾脆直接賴在場內不走，最後只好出動哈孝遠、張立東等人聯手將人抬離才結束這回合。

(中時 )