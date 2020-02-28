根據 LINE 官方政策，他們自 2019 年 4 月 18 日開始推動 LINE 官方帳號 2.0 計畫，將旗下[email protected]生活圈、LINE官方帳號、LINE Business Connect、LINE Customer Connect等服務與功能整合，並且統稱「LINE官方帳號」。與之前官方帳號機制最不同的是就是新版 LINE 官方帳號將會以群發訊息的數量來計費，不再採用「吃到飽」的計費機制，先前就已有慈濟師姐號召轉戰其他社群平台而引起討論。而因 LINE 新版官方帳號計費機制即將在 3 月 1 日正式啟動，跳槽潮更是不斷襲來，最新一位從 LINE 跳槽的大咖就是蔡英文總統，讓人不得不關注！

根據 LINE 官方說明，整合改版之後的新 LINE 官方帳號，預計在 2020 年 2 月 29 日前將先前的官方帳號升級完畢。換句話說，3 月 1 日後就會啟動新版計費機制。由於全台 LINE 用戶高達 2100 萬，自然此平台也成為各大品牌、媒體、部落客、公眾人物的經營平台，不過也連帶造成 LINE 訊息爆量，逐漸影響了其行銷果效的結果。對此，LINE 改變政策，並推出更多官方帳號的功能，期待能藉由分眾行銷提高行銷成效。其立意良善，但是改變了 LINE 官方帳號收費機制這一點才是最大痛點，迫使不少追蹤者人數超高的官方帳號，不由得選擇跳槽到其他社群平台。

根據了解，總統蔡英文的團隊早在 2 月 19 日便在 Telegram 開設了官方帳號，名稱為「台灣隊長蔡英文」(tg://resolve?domain=iingtw，ID：＠iingtw )，並且說明是「蔡英文總統唯一官方Telegram頻道！」，累積至今突破 22000 人，增加速度很快。不過相對蔡英文總統的 LINE 官方帳號目前的粉絲數高達 77 萬相比，兩者之間還是有不少差距。但是蔡英文總統的團隊有此舉動，某個程度也反映出苦民所苦，與大量 LINE 官方帳號經營者一樣，感受到被迫收費的苦情。

或許是由於 LINE 官方帳號即將改版，且有不少官方帳號都開始號召粉絲轉戰其他平台，今日 App Store 以及 Google Play 當中，Telegram 都佔據成為免費 App 下載排行榜第一名。

今日 Google Play Store 以及 iOS Apple Store 免費 App 下載排行榜中，Telegram 都位居第一。(摘自 Google Play Store、iOS App Store)

到底為什麼搬離 LINE 官方帳號的品牌或者是公眾人物，都選擇遷徙到 Telegram 呢？最主要不外乎 Telegram 的主要特性，可說都是打到了 LINE 目前平台的痛點。Telegram 是由俄羅斯最大社群網站 VKontakte 的創辦人杜洛夫兄弟(俄語 Никола́й Вале́рьевич Ду́ров、Па́вел Вале́рьевич Ду́ров)在 2013 年所創，平台至少包含(1)跨平台支援與備份、(2)可用為雲端文檔管理工具、(3)群組功能強大，以及(4)開源等特性。

(中時電子報)