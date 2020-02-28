高雄市長韓國瑜28日在高雄228和平公園參加228事件73年追思紀念會，韓認為，大家不光要記憶這段歷史、記取教訓，更盼家屬們告別仇恨，回歸生命的本質、溫暖的人性，但韓卻在致詞時，一時口誤將「228」追思紀念會，講成「823」追思紀念會，引來綠營議員不滿。

追思紀念會上韓國瑜分享了日據時代出身高雄的農運領袖簡吉老師抗爭的故事，並誠懇的呼籲，73年過了，該是解脫的時候了，我們不管任何政治符號、對立情緒、仇恨的語言，應該跳脫出來，回到生命的本質、人間的溫情，希望記取歷史的教訓，告別仇恨和對立。

但韓國瑜致詞時，一時口誤將「228」講成「823」，隨後韓以影片的方式親自回應，追思會結束看了錄影帶，的確有口誤，他表示，因為專心在致詞的內容，所以對於口誤感到非常抱歉。

韓此次口誤惹怒綠營議員，林智鴻表示，第一時間聽到韓市長講成「823」心裡非常生氣，「拳頭都硬了」，這是對受難家屬最大的汙辱，其中，韓談了告別仇恨，但家屬要的是真相，韓不但不願面對歷史，還錯置時空，這是對台灣歷史最大的汙衊。

到場獻花的台灣基進新聞部副主任張博洋表示，當下聽到市長把活動名稱講錯真的是非常傻眼，市長從頭到尾都在推卸國民黨的責任，但這種淡化二二八傷痕的做法，有別於當年國民黨軍隊的槍砲，是換個方式用言論以及政府態度再次的凌遲受難者家屬，非常可惡。

民進黨議員陳致中更批韓早上是醉了嗎？他認為，人非電腦，如果發生口誤，記錯讀漏，這是情有可原，但對於228大屠殺無辜犧牲今在天上的台灣英靈、飽受一生錐心刺骨折磨的受難家屬、窮盡力量追思反省、追求轉型正義真正落實的台灣社會，韓的失言，令人無法原諒。

(中時 )