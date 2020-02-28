新冠肺炎疫情肆虐，日本頒布的篩檢標準，多次傳出發燒仍不讓篩檢的狀況，讓許多人產生疑慮，近日又再傳出日本一名女性發燒14天左右，6度就醫卻因條件不符合，而被醫院拒檢，引發網友熱議。

根據《富士新聞網》報導，住在琦玉縣的30多歲女性，從2月10日起開始發燒至37.5度，深怕自己染上新冠肺炎，因此6度前往醫療院所就醫，做過流感病毒篩檢，但醫院採卻始終不給做新型冠狀病毒的篩檢。

因為日本政府規定，檢查新型冠狀病毒需滿足三個條件，發燒37.5度以上、有住院必要的肺炎症狀以及與感染者密切接觸，因該女不符合這些條件，所以即便採集了檢體，也遲遲無法送檢。

而這個消息曝光後，也在PTT上掀起熱議，不少網友留言討論，「好扯」、「不給檢就不會有確診了，真聰明」、「現在是要比發燒天數誰更多天嗎」、「日本人好可憐」、「一般發燒14天應該早就住院了吧」、「日本為了東奧死撐著」。

(中時電子報)