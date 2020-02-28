高雄市長韓國瑜出席二二八事件73週年紀念儀式

高雄市長韓國瑜28日在高雄二二八和平公園參加二二八事件73年追紀念會，不小心口誤將228講成823，引發外界熱議。韓國瑜也趕緊錄影道歉，強調自己不是故意。而影片還原韓當時情形，當時神情肅然出席228追思會。多數韓粉都認為韓是口誤，卻被放大。

韓國瑜今參加228事件73年追思紀念會，韓表示，大家不光要記憶這段歷史、記取教訓，更盼家屬們告別仇恨，回歸生命的本質、溫暖的人性，但韓致詞時，一時口誤將「228」追思紀念會，講成「823」追思紀念會。事後，韓國瑜趕緊透過新聞局，以影片方式親自為口誤致歉，強調非有意。

還原韓國瑜在228的致詞內容，重點如下：

今天是二二八和平紀念日，年復一年，我希望大家都能在紀念日中找出屬於自己的和平意義。

我個人認為，和平最困難在於維持，也最需要包容的力量。我們美麗的福爾摩沙島上住著高山、平地原住民、閩客族群、外省後代、以及來自世界各地的新住民，帶來多元的價值觀，如此繽紛燦爛的樣貌值得我們用全力維持美好光景。

紀念和平最好的方法，正是以 #和平 慰弔先靈。台灣能在國際社會上屢次展現高民主、多元文化、自由開放的社會風氣，也正是以二二八為啟示，開啟我們追求人權以及進步的起點。二二八留給台灣的，不只是傷痛，更是人權關懷與民主自由的精神。

祝福台灣，從此往後只有包容與和平，不再有傷痛。

以上為韓國瑜對228歷史的反思和真心。韓在致詞時，可感受到其神情的肅然和尊敬，因此，這番口誤實非有意，一時口誤引發輿論嘩然，韓國瑜實在無奈。

(中時電子報)