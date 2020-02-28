陳璽安去年演出偶像劇《遺失的1/2》中的「陸瑾瑜」角色，演技大獲好評，坦言殺青後，確實已接到不少新劇組邀約；他表示透過此角讓自己對劇本的雕琢更嚴謹，情感上也更豐富走心。日前他日前上《IDOL獨家專訪》，透露自己除了忙於工作外，也會追劇、看電影，希望都能成為日後拍戲時的養分。

近期新冠肺炎疫情擴散，不少劇組恐耽誤時程進度，陳璽安直說：「就因為大環境不好，我就更該表現得更好，可能是我對自己要求高，我寧可用心準備做好一件事，也不要沒思考清楚就去做。」不希望因為娛樂圈大環境不如過往，仍堅持一步一腳印、對劇本篩選又篩選。

陳璽安大方談整形。（圖／LiTV提供）

曾到大陸拍攝劇集《整容的誘惑》，陳璽安表示。「其實我不反對『整容』這件事，但這必須建立在一些條件下，假如只是一味的想跟誰一樣漂亮，想跟誰一樣帥而去整容，我則會建議當事人要想清楚，對我來說，最美麗的人是內心充滿愛的人。」更表示自己想改變的是內心、而非外在，「，我想得到一顆沈穩、勇於改變自己的內心，其實有時我挺多愁善感，有些事挺鑽牛角尖，我應該要學著把自己整得處事更圓融。」

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(中時電子報)