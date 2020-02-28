中華職棒官辦熱身賽今日開打，下午5點的晚場賽事是睽違21年經典的「龍象大戰」，味全龍隊預計邀請前教頭徐生明遺孀、師母謝榮瑤女士開球，創辦人魏應充也透過龍隊總教練葉君璋期勉球隊，勝不驕、敗不餒，希望老幹新枝的龍隊，能夠薪火相傳，再創職棒熱潮，提振棒球產業。

為了久違的龍象大戰，味全龍隊粉絲團昨晚分享老龍將話當年影片，總教練葉君璋及打擊教練張泰山在影片中提到當年盛況，回憶球迷的激情，兩人都記憶猶新，張泰山說，當年一開放進場球迷就用衝的，有時候因為衝突還會把棒球場的椅子拆下來丟。

龍象戰前夕，葉總和泰山也分享對此組合看法。葉君璋說，目前龍隊雖和對方有一段差距，但球員可在中間學到經驗，張泰山則說，只要兩邊的球員拚勁一致，想要贏球，未來一定能找回當初龍象大戰的感動。

總教練葉君璋也向球隊轉達大家長創辦人魏應充的期許，魏應充希望老龍將們能以薪火相傳的精神，讓老幹新枝的味全龍隊重新茁壯，一起振興國內棒球產業，球員則應以勝不驕、敗不餒的心態往2023進入季後賽的既定目標前進。

另外，魏應充也相當關心球員的食宿安排與軟硬體設備是否充足，並透過葉總轉達他相當肯定球隊日前在開訓時響應骨髓捐贈的善舉，希望球隊除了把球打好，也能夠持續學習當手心向下的人，樹立職棒球隊散播善愛種子的典範。

(中時 )