行政院會日前通過具爭議的《國土計畫法》部分條文修正草案，台灣民眾黨立委蔡壁如近期連環痛批政院別趁火打劫，行政院政務委員張景森繼在臉書發千字文回應，強調修法的必要性，昨晚再度於臉書貼小護士照片諷刺蔡壁如。對此，蔡壁如今也在臉書回嗆，全國進入防疫作戰狀態的此刻，張大政委竟拿第一線作戰的醫療人員作為嘲諷，深感遺憾，呼籲戴好口罩不要亂噴口水。

現行《國土計畫法》規定，各級國土計畫除每10年或每5年應辦理一次通盤檢討作業外，唯獨面臨重大事變遭受損壞等情況，才能辦理計畫變更作業。根據行政院會2月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，政府因考量國家整體發展需求，有推動國家重大建設計畫需求，可適時檢討變更國土計畫，不受限最快須5年檢討一次的限制，引發蔡壁如、時代力量立法院黨團反團，呼籲政院撤回修法提案。

針對國土計畫法修法之亂，張景森昨在臉書貼小護士及蔡壁如照片，搭配一問一答文字嘲諷蔡壁如，並批評民眾黨急著搶各種民粹選票，還標榜什麼國家治理？

對此，蔡壁如今重申對國土法修法立場，基於行政程序正義，機關立法修法，需公告周知60天並搜集民間意見。國土法第15條第三項第三款得適時檢討變更，已很有彈性，沒有必要再開重大建設之第四款，就像醫療主管機構有規範掛急診的條件，大家都不遵守，亂掛急診，造成醫療資源浪費。

此外，土計劃直轄市（縣市）五年通盤檢討，應要落實。監察院糾正內政部為何無法落實通盤檢討，人力不夠？經費不足？還是地方政府不願配合？

蔡壁如強調，我們要思考留什麼樣的台灣給下一代，5年至10年通盤檢討做不到，要科學理性的思考，如果不合理，做不到，該修改就修。而不是另開小路，這才是負責任的大政府。

(中時 )