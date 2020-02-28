用於治療原發性高膽固醇血症、混合型血脂異常的降血脂藥「脂必妥」膜衣錠2毫克因安定性試驗未通過，檢出不純物RRT（水解副產物），可能影響療效。經廠商主動通報後，400萬顆藥品都需回收。食藥署提醒民眾，可前往原就診醫療院所換藥。

食藥署簡任技正黃琴喨表示，日前業者主動通報，「脂必妥」膜衣錠2毫克進行第24個月安定性試驗後，發現不純物RRT超標。該不純物為已知不純物，並非致癌物，未通過安定性試驗意味著藥物含量減少，將降低藥品的療效。

不合格藥品計有46批，分別為83A01T、83A02T、83A03T、83A04T、83A23T、83A24T、83B45T、83A46T、83A47T、83A48T、83A49T、85A01T、85A02T、85A03T、85A04T、85A05T、85A06T、86A05T、86A06T、86A07T、86A08T、86A09T、86A10T、86A39T、86A40T、86A41T、86A42T、86A43T、86A44T、87A36T、87A37T、87A38T、87A39T、87A40T、8ZA32T、8ZA33T、8ZA34T、91A33T、93B64T、93A65T、94A54T、94A55T、94A56T、95A32T、95A33T及96A39T。

黃琴喨表示，該藥品市佔率不高，約1、2％，主成分為PITAVASTATIN CALCIUM，主要用於治療原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常，民眾切勿自行停藥。因藥品為處方藥，民眾應前往回診，與醫師討論換藥。

(中時 )