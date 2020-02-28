吳姓男子開車遇警臨檢，被起獲48克K他命，採尿後也確認有施用毒品，不僅遭依毒品罪移送，另吃上「毒駕」罰單9萬元、吊銷駕照。吳男提起行政訴訟，一審竟以採尿未經吳男「真摯性同意」為由判撤罰，裁罰機關不服上訴，二審逆轉判吳男敗訴，全案確定。

吳男2018年11月28日凌晨，開車行經北市羅斯福路三段被警方管制站攔下，員警當場查獲三級毒品K他命48克，除依毒品罪移送，採尿發現呈陽性反應，認定他「毒駕」，另依違反道路交通管理處罰條例舉發，台北市交通事件裁決所裁處9萬元，並吊銷吳男駕照。

吳男提告請求撤罰，台北地院認為，持有超量三級毒品是刑事犯罪，毒駕則是行政違規，兩者並無關聯；因單純施用三級毒品不涉刑責，員警採尿須獲駕駛人「真摯性同意」，不得強制採尿，員警卻未告能否拒絕採尿不同意的後果，違反行政誠實信用原則，判撤罰。

交裁所不服上訴，主張吳男涉犯毒品罪，警方就可以採尿送驗，且毒品市場當混雜多種成分，吳男究竟施用何種毒品，本來就要檢驗後才能確認。吳男在意識清楚下簽名同意接受採尿送檢，原判決認定非「真摯性同意」，卻未敘明因果關係。

台北高等行政法院認為，刑事訴訟法明文規定，檢警調查犯罪時，對於被拘提、逮捕到案的嫌疑人，若有相當理由認為毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣等，可作為犯罪證據，可違反嫌疑人意願逕行採取，吳男因持有超量K他命被逮，員警就可強制採尿。

此外，原審認為吳男簽名的同意書非出於「真摯性同意」，但未說明理由，北高行遂依適用法規不當、理由不備為由廢棄原判決，並認定原處分無違誤，駁回吳男請求。

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(中時 )