澳門新冠病毒感染應變協調中心27日表示，目前已23日無新增病例，且鄰近的廣東與珠海疫情減緩，特區政府宣布由下周一（3月2日）起，所有公共部門恢復正常辦公及對外服務，而部分部份娛樂場所及補習班同時恢復營運。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心（下稱應變協調中心）27日在官方臉書貼文表示，考慮到澳門已無新增病例23天，距限制外地僱員往返大陸措施已有一段時間，加上鄰近的廣東省疫情緩和，特區政府決定解除疫情管制，恢復正常辦公，部分娛樂場所和補充教學輔助中心也可恢復營運。

協調中心表示，在過去24小時，澳門沒有新增新型冠狀病毒感染確診病例，27日再有1名確診患者康復出院。現時，在仁伯爵綜合醫院隔離病房的2名確診病人均屬輕症，沒有發燒及無明顯呼吸困難。

不過協調中心要求，在娛樂場所工作的員工仍須戴口罩、接待客人數量須比原來客量減一半、每名進入場所客人之間的距離1米或以上，進入這些場所時亦要填寫衛生局的健康聲明等要求，且美容院超聲波霧化等高風險項目仍須暫停。

澳門娛樂場所5日凌晨零時起臨時關閉，包括戲院、劇院、室內遊樂場、遊戲機中心、蒸氣浴室、美容院、健身房和卡拉OK等。賭場的臨時關閉令已於2月20日解除。

(中時電子報)