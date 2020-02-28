中央流行疫情指揮中心，針對新冠肺炎疫情例行記者會。

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增2名確診案例，個案為北部1男1女，第33例的男子曾去日本大阪旅遊，返國後出現呼吸道症狀，通報檢驗後，今日確診，目前推估為境外移入；第34例的女性則有慢性病，近期未出國，出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀後，於今日確診，截止目前，國內共累計34名確診案例。

法務部調查局劉家榮副主任說，目前大陸社群友對我們疫情攻擊，發布假訊息。今發兩個新聞稿，第一個是偽造行政院公告說，每天可以憑健保卡領10片口罩，目前判斷是大陸網民的報復性舉動，透過水軍發布在社群。其他主要的假訊息，台灣不人道的防疫、台灣各地的疫情慘重、仿造防疫機關的公文等等。

國內今日再添2名確診案例中，1名50多歲婦女感染源不明，近期未出國、未外出，卻因出現肺炎症狀被通報，進而確診新冠肺炎，目前仍在進行疫調中。

陳時中表示，最近傳出猝死的北部醫師已採檢，結果為陰性，發燒死亡的女性採檢後，結果也是陰性。

勞動部表示，目前移工的管理有三大措施，無論合法和非法，都透過宣導。因為考慮到語言能力的落差，我們目前已經將衛福部的資料翻譯成四國語言。另外地方政府、廣播和專線服務，不論合法、非法都能掌握到防疫資訊。

非法移工是否造成防疫破口，在國安團隊方面有加強，但誠懇呼籲雇主別非法雇用，針對醫院的部分雇主讓移工陪同到醫院的話，要提供口罩。

陳時中表示，目前國內已累計9人出院，其餘病況穩定，為避免出院後復發，未來出院採檢標準提高，必須要需三次採檢陰性。

張人祥說，外籍看護曾前往兩家醫院，目前另一家的接觸者，醫護人員檢驗10例陰性，病患家屬8例陰性，2例仍在檢驗中(今天會有結果)，其餘3人也是陰性。至於案33例的團員，目前仍在調查，21名團員都會調查追蹤，而案34例，仍在調查整體狀況中。

公主號回國的19位國人，有1位婦人有出現發燒的現象，送到負壓隔離病房，兩次採檢皆為陰性，目前燒也退了，並返回隔離場所。

陳時中表示，關於出院的9個病人需要自主健康管理14天，盡量避免出門，若需要出門務必戴好口罩，若有相關症狀，要盡快就醫。至於排除接觸者的部分，目前暫時不會採用三次篩檢，因為這會讓醫院量能整個垮掉。

針對香港今傳出狗有弱陽性，冠狀病毒會感染到動物的部分，周志浩表示，目前不排除這種可能，但仍需要檢測。

石崇良說，陪病者的部分，也要求醫院必須給予適當的衛教與適當的裝備，避免被傳染的風險。目前正在進行六種語言製作衛教的材料。

陳時中說，第二批包機返台，目前正在協調溝通中，希望透過管道趕快講清楚，促成包機。

莊人祥說，針對案32例的外籍看護，仍在賣網拍的這個行為，其實並沒有違法，因為相關法律並沒有管束這點，但至於她要如何出貨，會去關心一下。

莊人祥說，案32例當初表示只有喉嚨不適，但經過檢驗後，有輕微肺炎的情況，至於今天新增的兩例，其中的34例，本身有慢性病的狀況，但是整體狀況還可以，需要多多觀察。

(中時電子報)