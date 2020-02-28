有鑑於冠狀病毒在日本持續傳染，東京迪士尼樂園周五宣布，將自周六起暫停營運至3月15日，這使得迪士尼主題樂園在亞洲全數關閉。

東京迪士尼樂園營運商Oriental Land Co Ltd表示，因應日本政府建議未來兩周應避免舉辦大型集會和活動，因此決定東京迪士尼和迪士尼海洋暫時歇業，並會通知門票持有人退票政策。

上海迪士尼與香港迪士尼樂園已經閉園逾一個月，迪士尼本月稍早曾警告，這將對業績造成負面影響。

(工商 )