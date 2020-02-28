東京迪士尼樂園 明日起暫停營運 13:512020/02/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於冠狀病毒在日本持續傳染，東京迪士尼樂園周五宣布，將自周六起暫停營運至3月15日，這使得迪士尼主題樂園在亞洲全數關閉。 東京迪士尼樂園營運商Oriental Land Co Ltd表示，因應日本政府建議未來兩周應避免舉辦大型集會和活動，因此決定東京迪士尼和迪士尼海洋暫時歇業，並會通知門票持有人退票政策。 上海迪士尼與香港迪士尼樂園已經閉園逾一個月，迪士尼本月稍早曾警告，這將對業績造成負面影響。 (工商 ) #東京迪士尼 #迪士尼 也許您會感興趣 推薦閱讀 迪士尼執行長伊格卸任 包正博接棒 09:002020/02/26 財經 迪士尼大家長 提前交棒了 04:102020/02/27 全球財經 《花木蘭》成本60億大陸上映添變數 04:102020/02/28 娛樂新聞 東京迪士尼明起臨時休園至3月15日 11:032020/02/28 國際 防新冠病毒疫情擴大 東京迪士尼29日起閉園2周 11:302020/02/28 旅遊 財經熱門新聞 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？3大數字洩底 - 財經 比7年前還狂！專家曝金價邪惡數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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