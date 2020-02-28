228連假首日天氣晴朗，民眾出遊遊興高。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲到學甲蜀葵花文化季現場與民眾同樂。（莊曜聰攝）

新冠肺炎衝擊，觀光、旅宿及餐飲業苦哈哈，但也有少數活動不受影響，依然吸引許多人潮，228正式登場的「唸戀學甲蜀葵花文化節」就是一例，今天活動開鑼，一早就湧入破千遊客，爭睹蜀葵花嬌艷風采，台南市長黃偉哲也到場與民眾同樂

學甲區公所推廣休耕農田種植蜀葵花多年，大部分區域集中在光華里一帶，近年結合蜀葵花海，官方與民間合作推出蜀葵花文化節活動，也得到當地民眾支持，營造出休閒環境，吸引觀光人潮，今年活動邁入第7年。

目前蜀葵花開約6到7成。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲表示，蜀葵花節結合官方及民間力量，堪稱台南市CP值最高的產業文化季，一開始由學甲人自力舉辦的，後來陸續加入學甲區公所、學甲農會，以及農業局共同舉辦，有很好的效益。

黃偉哲說，蜀葵花花期長達一個月，能夠吸引很多人潮，這是戶外活動不怕新冠肺炎，空氣流通，人們也都很開心。

區公所表示，往年學甲蜀葵花季曾創下10萬人次前來參觀的紀錄，今年蜀葵花區搭配小麥、油菜花、仙草花、台灣藜麥等，更為豐富，學甲慈濟宮、在地廠商及學甲子弟贊助經費，現場還有創意裝置藝術。

(中時 )