彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，未來會針對囤積防疫物資，散布假訊息，及違反防疫作為等加強查緝。

因應新冠肺炎除了成立防疫小組，彰化地檢署為保護檢察官也在內勤偵訊室，安裝一塊巨幅的透明壓克力板，阻擋在檢察官與人犯之間，避免受到被飛沫噴濺等感染風險。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情日益嚴峻，中央流行疫情指揮中心也調升為一級開設，彰化地檢署因應疫情，特別成立防疫處理小組，彰化地檢署檢察長徐錫祥表示，防疫視同作戰，處理小組必須迅速反應處理緊急事件，各機關間也應保持密切連繫，協同分工，達到快速且有效的查處案件，發揮政府一體及團隊合作的功能，

彰化地檢署28日邀集轄區內警、調、衛政、行政執行署、海巡等單位，成立彰化地檢署防疫處理小組，並由襄閱主任檢察官葉建成擔任召集人，會議召集各單位，建立強化相關溝通平台，讓各機關單位間的聯繫更加緊密，以便達到迅速回應緊急狀況的處裡。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，因應中央疫情指揮中心一級開設，及新冠肺炎特別條例的公布施行，聯合成立「防疫處理小組」，並針對條例內，囤積防疫物資，散布假訊息，及違反防疫作為等，加強查緝。

葉建成表示，凡是涉及刑法或行政處法等相關問題，就會由行政與司法等相關單位，去做協調與分工，提升整個查處效率，透過這個防疫處理會議，來確立各單位的分工權責，做好防疫作為，並積極查緝以維護公共利益，安定民心。

(中時 )