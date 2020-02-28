因新冠疫情影響日、韓客，全台唯一觀光劇場「臺北戲棚」27日宣布二度停演！臺北戲棚為台泥辜公亮文教基金會經營，也是全台唯一傳統戲曲定目觀光劇場，預計停演21周至6月底，總計取消約80個場次，相當於一年票房收入減少4成。

辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示，臺北戲棚是臺灣唯一支持15年以上的文創專案，跨界針對臺灣的文化與觀光，以定目劇場的形式向日、韓等國際觀光客展現在臺灣繽紛的傳統文化。臺北戲棚一年演出大概200場次，之前SARS期間也曾停演過，但沒有像這次停演半年之久，損失慘重。

辜懷群表示，臺北戲棚平均一周光是付出的演出成本是100萬元，尚未加計場地租金和基金會人事成本等，但平時一週收入僅約80萬元，以推廣台灣文化與觀光為主，同時也培養台北新劇團，如今受新冠疫情影響，損失的不只是票房，劇團也會因為減少演出機會影響生計，已申請文化部紓困方案。

辜公亮文教基金會在台泥大樓的士敏廳開設臺北戲棚，並負責營運，主要由台泥集團捐助，佔基金會營運金的半數以上。臺北戲棚演出內容有京劇、客家戲、舞獅、雜技或傀儡戲等，營運十多年來吸引日、韓及歐美等國觀光客；同時為推展京劇，禮聘京劇大師李少春之子、美國林肯中心「亞洲最傑出藝人獎」得主李寶春合作主持，李寶春成立的台北新劇團，巡迴歐、 美、日等國際重要藝術節。

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