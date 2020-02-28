大陸公布首份新冠肺炎死亡病例的解剖報告，指出肺小葉充盈擴張、變白，與暗紅色淤血出血區域夾雜，以肺邊緣帶為重，切開可見大量灰白色黏稠液體溢出，並可見纖維條索。肺背側呈暗黑色斑片狀，觸之質韌。氣管腔內見白色泡沫狀黏液，右肺支氣管腔內見膠凍狀黏液附著。

備受關注的新冠病毒肺炎死亡患者屍體解剖報告1月28日公佈，在大陸的《法醫學雜誌》2020年2月第36卷第1期上，報告名為《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》。

綜合陸媒報導，該報告表示，這例患者肺部損傷明顯，提示新冠肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應。

報告通訊作者是湖北省司法鑒定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系劉良教授，他此前也曾多次呼籲對新冠肺炎患者遺體進行解剖，他也是承擔這一例遺體解剖的主要人員。

該病例為一位85歲男性，2020年1月因突發腦梗死入院，入院後10天出現新冠肺炎感染症狀，第13天后經病毒核酸檢測為陽性，確診為新冠肺炎感染患者，入院28天后死亡，臨床診斷死亡原因為“新型冠狀病毒肺炎、呼吸衰竭”。

劉良團隊在這位患者死亡12小時內對其遺體進行了解剖。

解剖發現，患者雙側胸腔積液均約150mL，左肺大部呈灰白色斑片狀改變，右肺淤血較重，呈暗紅色斑片狀，雙肺見部分肺小葉充盈擴張、變白，與暗紅色淤血出血區域夾雜，以肺邊緣帶為重，切開可見大量灰白色黏稠液體溢出，並可見纖維條索。肺背側呈暗黑色斑片狀，觸之質韌。氣管腔內見白色泡沫狀黏液，右肺支氣管腔內見膠凍狀黏液附著。

報告認為，從屍體檢驗大體觀判斷，「本例死者肺部損傷明顯，炎性病變（灰白色病灶）以左肺為重...觸之質韌，失去肺固有的海綿感。切面可見大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出，並可見纖維條索」。

雖然此前由新冠肺炎死者屍體穿刺取樣獲得的組織局部病理學改變提示，新冠肺炎病理特徵與SARS和中東呼吸綜合征（MERS）冠狀病毒引起的病理特徵非常類似。但從此例系統解剖大體觀察，其肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較 SARS 明顯。

但考慮這種表現可能與此例患者從確診到死亡僅15天，病程較短有關，有待更多系統屍體檢驗資料及組織病理學驗證。

據此前報導，臨床醫生發現不少新冠肺炎患者出現心肌損傷，有些重症患者還由於出現急性暴發性心肌炎而去世。因此，新冠病毒是否對肺部以外的臟器造成損傷引起廣泛關注。

在這份解剖報告中，劉良團隊認為，對於心肌及心外膜、腎臟、脾臟、消化道器官、腦部是否存在與病毒感染相關的損害表現有待進一步研究。

報告稱，死者胸腔積液量不多，淡黃色清亮液體，未見大量胸水產生，提示胸腔病變並非漿液性炎症為主。右側肺與胸膜重度粘連，提示此例可能合併感染性胸膜炎。因患者臨床資料顯示存在冠心病、心絞痛病史，心肌及心外膜是否存在與病毒感染相關的損害表現有待進一步研究。

此例消化系統損傷情況肉眼觀不明顯。值得一提的是，小腸呈節段性擴張與狹窄相間（類似串珠狀），為個例或普遍表現需結合更多屍體檢驗情況。脾肉眼觀未見明顯異常，是否存在病變需進行組織病理學研究。腎呈顆粒性固縮腎外觀，考慮與基礎疾病有關。

(旺報 )