為避免人群聚集，樂天宮於半戶外開放空間搭建祭壇，並規劃分組、分時段參拜。（王文吉攝）

立委、市議員等民代出席祈天彌災賜福大法會。（王文吉攝）

台中豐原樂天宮28日舉辦為期3天的祈天彌災賜福大法會，祈求神明庇佑消災除疫，廟方為避免人群聚集，除於開放空間搭建祭壇，並規劃分組、分時段參拜。主委葉敏雄表示，「 也著神也著人」意謂凡事必先自助，而後天助，盼藉信仰安定人民恐慌心理。

祈天彌災賜福大法會除誦念北斗真經、藥師懺、金剛懺及滅罪水懺等，並舉辦祈天彌瘟科儀，為國祈福。立委楊瓊瓔、台中市議員張瀞分、陳清龍、陳本添等王朝坤到場參拜，並行三獻禮，中部50間宮廟代表接續參拜，里長、信眾、公司企業代表也到場祈福，場面盛大。

廟方考量防疫期間，應避免人群聚集，於半戶外開放空間搭建祭壇，並規劃分組、分時段參拜。主委葉敏雄表示，因疫情升溫，日前擲筊請示關聖帝君，獲得聖杯應允舉辦法會，俗話說「 也著神也著人」，意謂凡事必先自助，而後天助，盼藉祈福法會安定人心。

台中市豐原區多位里長到場參拜祈福。（王文吉攝）

樂天宮主委葉敏雄號召中部50間宮廟舉辦祈福法會。（王文吉攝）

楊瓊瓔說，關聖帝君神威靈顯，樂天宮舉辦祈福法會，集聚眾神之力，盼讓新冠肺炎盡快消失。張瀞分肯定，廟方細心安排分時段、分組祭拜，不會一次聚集太多人。台中南天宮主委吳光雄說，疫情造成人心惶惶，樂天宮召集各宮廟舉辦祈福法會，發揮安定人心的力量。

(中時 )