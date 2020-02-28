北港媽祖醫院建議12歲以下兒童不要到醫院探病。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院維持以紅外線感溫儀過濾發燒民眾，並未設限。（周麗蘭攝）

因應新冠肺炎疫情嚴峻，成大斗六分院3月2日起進入該院都須以健保卡或身分證過卡進入；虎尾若瑟醫院、北港媽祖醫院早在2月24日起就需持健保卡進入醫院；至於台大雲林分院仍維持在門口設置紅外線感溫儀，所有人員戴口罩進出。

成大斗六分院本月20日（農曆除夕）起實施急診出入口就以身分證、健保卡過卡管制進出，3月2日再擴大至大門口，不論就醫民眾、陪伴者、探病者都須實名制入院。

院長吳晉祥表示，遵循總院標準作業流程的做法以及該院感控醫師而做的決議，過去一周民眾的配合度都很高，包括量體溫、回答旅遊史，隨著疫情發展，其他考量也會再變動。

虎尾若瑟醫院2月24日就限制以健保卡進出（或報身分證號碼），第一關要洗手及戴口罩，第二關過卡，第三關量體溫，陪客現一人，禁止訪客，一般門診停止夜間門診，三月一日起牙科、中醫的夜診也停止。

北港媽祖醫院也於24日限制病患、陪客以健保卡或身分證號碼進入院內，建議12歲以下兒童不要進入探病。

醫療規模最大的臺大雲林分院維持以紅外線感溫儀過濾發燒民眾，門診進出並未設限。目前維持要求全程佩戴口罩、發燒民眾一律由急診入口通行。

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(中時 )