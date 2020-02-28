大湖草莓2期果盛產，大湖地區農會28日舉辦草莓比賽。（巫靜婷攝）

大湖草莓2期果盛產，大湖地區農會28日舉辦草莓比賽。（巫靜婷攝）

大湖地區農會28日舉辦草莓比賽，農會人員公開統一用電子秤，秤出單盒草莓總重量。（巫靜婷攝）

大湖草莓比賽公開檢測重量甜度。(巫靜婷攝)

每年2月下旬至3月上旬是大湖草莓盛產期，草莓2期果除了價格變便宜，因氣候穩定日夜溫差大，此時的果實顆粒大、甜度高、賣相好，大湖地區農會28日舉辦草莓比賽，比重量、比甜度，成績出爐由莓農李世清以單盒總重745公克，勇奪草莓王寶座，甜度王由莓農陳正康拿下，草莓甜度高達17.2度。

大湖草莓嬌豔欲滴，無論送禮或自用都討喜，大湖地區農會28日在大湖酒莊前廣場舉辦「草莓紅起來比賽」，吸引近百組草莓果品參賽，大湖地區農會說明，參賽莓農均設籍大湖、泰安，繳交參賽果品品種不限，由農會統一提供5.4公分高的彩盒，每盒以15粒裝之內為限，另外加2顆草莓參加甜度比賽。

賽事由農會公開統一用電子秤，秤出單盒草莓總重量，並將另繳交的2顆草莓鮮果2號果混和揉壓成汁，以電子糖度計檢測糖度，再依據重量、甜度，分別取成績最好的前20名，頒贈獎狀及500元獎金。莓農李世清種出單顆約75公克的大草莓，以單盒9顆裝，含彩盒總重745公克，成為今年的草莓王。

甜度王則由莓農陳正康奪下，他繳交的參賽草莓鮮果，經檢測甜度達17.2度，超越往年大湖草莓平均甜度約13、14度，更勝於新品種戀香平均16度的水準，農會總幹事徐欽志表示，甜度達17.2度就像鳳梨釋迦這麼甜，但因為草莓含有酸度，酸甜綜合後反而不膩口。

(中時 )