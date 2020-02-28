香港壹傳媒集團創辦人黎智英、前立法會議員李卓人和民主黨前主席楊森今早遭警方逮捕，據港媒報導，黎智英、李卓人和楊森在今中午保釋，預定5月5日在法院聆訊。

據港媒《東網》報導，黎智英、李卓人和楊森因涉嫌去年831非法集會而被逮捕，引發外界軒然大波。3人在應訊後，中午時分獲得保釋。當黎智英步出警署時，大批記者一擁而上，要黎說幾句話，黎僅表示沒什麼好說，隨後乘車離去。香港警方表示，他們涉嫌違反逃犯條例非法集結遭起訴，預定5月5日在法院聆訊。

(中時電子報)