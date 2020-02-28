黎智英保釋 港警：涉非法集結遭起訴 14:092020/02/28 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黎智英保釋。（圖片摘自東網） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港壹傳媒集團創辦人黎智英、前立法會議員李卓人和民主黨前主席楊森今早遭警方逮捕，據港媒報導，黎智英、李卓人和楊森在今中午保釋，預定5月5日在法院聆訊。 據港媒《東網》報導，黎智英、李卓人和楊森因涉嫌去年831非法集會而被逮捕，引發外界軒然大波。3人在應訊後，中午時分獲得保釋。當黎智英步出警署時，大批記者一擁而上，要黎說幾句話，黎僅表示沒什麼好說，隨後乘車離去。香港警方表示，他們涉嫌違反逃犯條例非法集結遭起訴，預定5月5日在法院聆訊。 (中時電子報) #黎智英 #保釋 #李卓人 #楊森 #反逃犯條例 #香港 #壹傳媒 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨國房貸盲點 FinTech有解方 04:102020/02/25 投資理財 1973年以來首例 蘇富比香港春拍 移師紐約 04:102020/02/26 財經要聞 港版紓困案 滿18歲發港幣1萬 04:092020/02/27 焦點新聞 傳香港《蘋果日報》裁員 至少40人 15:532020/02/27 財經 震撼！壹傳媒創辦人黎智英涉2罪遭捕 08:272020/02/28 政治 開啟台灣八卦新聞先河 黎智英爭議多 08:582020/02/28 政治 李卓人、楊森一早被捕 應與反逃犯條例有關 09:182020/02/28 兩岸 多次涉非法集結 黎智英曾高調喊不怕搜捕 09:382020/02/28 政治 黎智英遭逮捕 壹傳媒股價嚇趴 10:292020/02/28 財經 黎智英被捕 陸委會聲援：勿秋後算賬 13:022020/02/28 政治 兩岸熱門新聞 義大利為何疫情大爆發？蘇煥智：關鍵是溫州 - 兩岸 黎智英保釋 港警：涉非法集結遭起訴 - 兩岸 陸首份新冠肺炎死者解剖報告 氣管被膠凍狀黏液附著 - 兩岸 - 旺報 湖北台辦：提議華航東航共同執飛 台方拒絕 - 兩岸 - 旺報 陸10萬鴨子出國治蝗災 專家回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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