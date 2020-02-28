小優和翊萱近日上《食尚玩家-歡樂有夠讚》聊到過往戀愛事，小優回憶之前去美國，因為跟朋友換穿高跟鞋，但兩人尺寸不同，導致她腳被磨到超痛，當時男友就把腳上皮鞋借給小優穿，還幫女友拎著高跟鞋，「他赤腳走在拉斯維加斯大道上。其實這有點丟臉，因為他是一個很愛面子的人，讓我印象十分深刻！」小優透露自己其實不是非常會做菜的人，但之前和男友在外國，曾為送上豐盛早餐，特地早起準備班尼迪克蛋和燉雞湯，「我以前在台灣可能只會炒泡麵而已，那時候就開大絕，什麼都上網學，真的是撩下去！」

翊萱因為從小家庭教育，十分重視餐桌禮儀，她笑說：「吃相很重要。我會在意拿筷子標不標準、吃東西千萬不能太大聲音！」她認為情人間不必一定要在節日有所表示才算貼心，平常吃飯時顧慮女生喜好或看到女友拿很多東西會立刻接過去，這些生活上的紳士舉動，翊萱就覺得很感動。

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