新冠肺炎疫情肆虐，連帶影響了許多國家的民生和經濟，新加坡也受到嚴重影響，副總理今（28日）宣布政府官員含內閣部長、政務官等人減薪一個月，至於一線醫護人員則可領到一個月薪水的獎金，也做好動用國家儲備金的準備。

綜合外媒報導，新加坡副總理兼財政部長王瑞傑，今日在國會總結新會計年度政府財政政策辯論時，宣布所有內閣部長、國會議員包含總統哈莉瑪，將與民眾共體時艱，減薪一個月，另外將發放一個月薪水的獎金，給在一線力抗疫情的醫護人員。王瑞傑直言，若有必要，會請示哈莉瑪，以便動用國家儲備金。

可以領到特別獎金的包含衛生部及重組醫院（Restructured Hospitals）工作的醫療人員，還有其他在前線對抗疫情的各機構公務員；至於被減薪的不只閣員和政務官，高階公務員也將減薪半月，國會議員也將刪除一個月的津貼。王瑞傑表示，政府會在疫情帶來衝擊之際，推出財政措施，以提振經濟和協助國人。

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(中時電子報)