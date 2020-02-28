高雄市苓洲國小為了拓寬人行道，預計28日要將學校後門人行道兩旁的樹木移植至樹木銀行，引來許多環保生態團體不滿，他們認為這些樹木並沒有牴觸工程的危害，為何說移植就移植，校方出面說明，承諾會將3天的工程暫緩，會再開相關會議與各方討論後再決定。

百年老校苓洲國小為了整建校園拓寬人行道，打算將後門旁圍牆內、外的20多棵老榕樹移除至樹木銀行，此外校內的一棵大榕樹也要移並移植，原因是大榕樹遮擋到底下小樹的陽光，使小樹無法存活。

對此，高雄愛樹人團長莊傑任特地到校阻止工程人員的移植工作，他表示，移植樹木為了方便運送，必須將樹木斬頭斷尾，根據數據顯示，過去10年，老樹移植至樹木銀行僅有11％的存活率，將老樹移植至根本是宣判樹木死刑。

莊傑任更痛批校方，位於學校後們的人行道，進出人數本來就有限，而且既有的寬度，即使3個人錯身都還綽綽有餘，根本無需拓寬，若要整建人行道，樹木本身也未牴觸工程，為何要大動作將樹木移植。

(中時 )