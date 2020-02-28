促轉會《林義雄宅血案調查報告》附錄部分，已於今28日更新上傳於促轉會官方網站。促轉會指出，林宅血案調查報告全文前已於本月17日的記者會中公布，報告附錄中所使用的部分檔案，經國安局、調查局檢視並要求遮掩部分檔案資訊後，促轉會將調查報告附錄更新於官方網站。

促轉會指出，該會於附錄中整理的檔案，包括對林義雄及其親友監控的相關資料，以及林宅血案發生當日，國安局及警備總部對林宅進行電話監聽的文字紀錄。在林宅血案調查報告中，促轉會認為，檔案顯示當年威權統治當局涉入本案的可能性不容排除，為進一步還原歷史真相，建議各機關應持續清查林義雄相關之監控檔案，這也是促轉會接下來將繼續努力的工作。

促轉會表示，蔡英文總統今日於二二八事件73週年中樞紀念儀式指示，促轉會所優先調用的政治檔案中，已經解密並且移轉檔案局的林宅血案、陳文成命案檔案，要以「最大開放，最小限制」的原則，開放社會大眾閱覽和運用。促轉會期待這批檔案的開放應用，能達到還原歷史真相的目的。至於此批檔案中國安局尚有部分未解密檔案，如同促轉會於調查報告中說明：經促轉會檢視後，與案件核心資訊無關，惟仍希望權責機關能再次檢討解密。對此，促轉會樂見國安局將在一個月內完成解密檢討。

促轉會強調，轉型正義工作不只需要社會溝通，即使在政府內部的溝通也是重要的過程。如同蔡總統所言：林義雄宅血案調查報告中，呈現了許多過去沒有見光的檔案史料，這是政府各機關共同努力的成果。促轉會感謝過去相關機關的協助，包括國防部、調查局、警政署、臺灣高等檢察署與國安局等機關，都能在溝通後陸續加速解、降密及調用程序，終使報告能夠完成。促轉會期待未來各機關仍能秉持政府一體的原則，相互協力，一同完成轉型正義這個重要的政策目標。

(中時 )