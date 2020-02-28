大政治大爆掛-無色覺醒》 洪慈庸高薪當顧問 酬庸表準綠說了算？ 14:122020/02/28 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無黨籍前立委洪慈庸將於3月9日任職立法院機要顧問月薪高達十餘萬，立法院長游錫堃表示人事是依法辦理，選擇洪慈庸以跟他互補。 前國民黨副祕書長蔡正元在臉書發文感慨兩黨文化：「國民黨是講形象的偽君子，民進黨是講實利的真小人。」 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #洪慈庸 #國民黨 #酬庸 #大政治大爆掛 #無色覺醒 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨不可病急亂投醫 04:102020/02/24 論壇廣場 李登輝病況穩定 郝柏村住院情形也曝光了 20:232020/02/24 政治 國防委員會 就讓專業的來 04:102020/02/25 政治要聞 港媒：這黨有潛力取代國民黨 09:422020/02/25 政治 蔡英文特別「點名」 洪慈庸加入民進黨指日可待？ 15:302020/02/25 政治 郝樂見傅崑萁回黨 江啟臣重申：國民黨需要朋友也要制度 13:042020/02/26 政治 國民黨在谷底的風景 04:102020/02/27 時論廣場 停止追徵國民黨7.8億 黨產會抗告遭打臉 18:322020/02/27 社會 藍營酸洪慈庸 「洪酬庸」、「民進黨不當黨產」 18:422020/02/27 政治 洪慈庸當月薪12萬的立法院顧問 游錫堃：不算酬庸 11:132020/02/28 政治 政治熱門新聞 洪慈庸任立院「機要顧問」 洛杉基預言民進黨下場 - 政治 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 小英執政民調出爐 網：開放崩潰！ - 政治 罷免風潮？「不挺台」的譚德塞面臨41萬人連署下台 - 政治 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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