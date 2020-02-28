無黨籍前立委洪慈庸將於3月9日任職立法院機要顧問月薪高達十餘萬，立法院長游錫堃表示人事是依法辦理，選擇洪慈庸以跟他互補。

前國民黨副祕書長蔡正元在臉書發文感慨兩黨文化：「國民黨是講形象的偽君子，民進黨是講實利的真小人。」

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(中時電子報)