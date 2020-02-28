高雄市長韓國瑜在228追思會上，將「228」口誤講成「823」，引發外界輿論嘩然。對此，有韓粉心疼韓國瑜只要什麼小動作都會被外界放大，更表示在這種綠營包圍的場合裡，「韓國瑜市長還是準時出席228追思會」！

韓國瑜今參加228事件73年追思紀念會。在追思會上，韓表示，這段歷史不會被忘記，更盼罹難者家屬能告別仇恨，回歸生命的本質、溫暖的人性。不過，韓致詞時卻口誤，遭綠營市議員林智鴻砲轟，這是對受難家屬最大的汙辱。韓國瑜也趕緊透過新聞局，以影片方式親自為口誤致歉，強調非有意。

對此，有韓粉在臉書《李四川後援會》上抱不平，「韓市長又往火裡衝，一大堆基進黨成員及民進黨人士，韓國瑜市長還是準時出席228追思會」。底下網友也紛紛表示，「市民選出來的市長」、「口誤了又要被轟」、「放下仇恨，愛與包容」、「口誤無妨那個政客沒口誤過韓市長加油」、「没關係啦！人在做、天在看、慈悲、善良的人、會有好報的」！

圖片摘自李四川後援會。（圖片摘自李四川後援會臉書）

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(中時電子報)