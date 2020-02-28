新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布國內出現2名確診案例，個案為北部1男1女，男子曾前往日本大阪，返國後出現咳嗽、喉嚨癢情形，推估為境外移入，今日確診。女性則有慢性病，近期未出國，出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀後，今日確診。截止目前，國內共累計34名確診案例。

指揮中心指揮官陳時中表示，2名確診者分別為北部30多歲男性(案33)及50多歲女性(案34)。案33於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，於今日確診，目前已入住負壓隔離病房治療，推估為境外移入。

案34有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於今日確診。由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染，仍在疫調中。

針對案33，指揮中心將持續追蹤個案同旅行團團員、親友、職場等接觸者健康情形。另由於案34平時皆待在家中未外出，同住家人均無疑似症狀，將進一步調查其同住接觸者活動史，及住院期間接觸的病患、醫護人員等，釐清感染源。

(中時 )