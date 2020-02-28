大聯盟進入2020年球季，最高級距的薪資已經膨脹到令人咋舌。官網整理出今年年薪最高的10名球員，其中有3名野手，多達7名是先發投手。榜首仍然是天使隊「4億男」卓奧特(Mike Trout)，年薪3770萬美元。

洋基新簽的王牌投手寇爾(Gerrit Cole)以年薪3600萬美元居次，當時經紀人就是要讓他成為聯盟最貴的投手。國民王牌「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)以3590萬美元小輸寇爾。

第4名則是太空人「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)、國民「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)、洛磯隊艾瑞納多(Nolan Arenado,)的3500萬美元3人並列。

第7名太空人王牌韋藍德(Justin Verlander)3300萬元，第8名道奇左投普萊斯(David Price)、教士三壘手馬恰多(Manny Machado)3200萬美元並列。馬恰多是北美運動史上，自由市場首位的「3億男」，居然也只能排到這裡。

第10名是道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)的3100萬美元，這次很多人替他抱不平。柯蕭在2018年續約，若非太空人作弊，他2017年可能拿到冠軍，身價也會漲得更高。他從2015年開始已突破年薪3000萬美元大關。

(中時電子報)