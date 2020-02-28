高雄市長韓國瑜在2018年九合一選舉中掀起「韓流」，擁有許多鋼鐵韓粉，然而，卻有人將其比喻為「H病毒」。作家苦苓表示，台灣還有很多人也都病了，不過他們感染的是另一種病毒，他舉例這些人以為韓國瑜會選贏，沒想到韓大敗，令他們十分震驚，只能下意識的反射，不接受這個事實！他最後表示，罷免韓國瑜的連署人數已經超過50萬，「H病毒應該跟當年的SARS一樣，總有完全銷聲匿跡的一天吧」。這篇文章也引來網友議論，痛批苦苓蹭韓、刷存在感。

苦苓在臉書指出，所有自以為聰明的蠢人，一旦發現「自己其實是愚蠢的」這個事實，遭到過於強烈的打擊，往往會陷入思考停滯的狀態，既無法接受現實，也無法理解現實。他舉例，這些人以為韓國瑜會選贏，所以支持韓國瑜是正確的、聰明的，沒想到韓國瑜竟然大敗，而且一敗塗地，令他們十分震驚、百思不解，只能下意識的反射，不接受這個事實，也就是不接受蔡英文總統、不接民進黨政府。他說這些人活在「幻想世界」裡，有817萬票支持、人民合法選出來的政府和官員，卻變成他們心中的「惡魔」，只有堅持對眼前的一切反對到底，他們才有容身之地。

苦苓說因為沒有經過明確的診斷，稱其為「H病毒感染者」，凡是感染H病毒的「患者」，到了神智錯亂的地步，失去基本的判斷力，更缺乏邏輯推理能力，一旦「發作」起來、表現在言行上，就會非常驚人。此外，苦苓認為他們失去基本的推理能力以及是典型的人格分裂。

苦苓最後表示，大多數人是對H病毒免疫的，國民黨的支持度只剩下12.6%，罷免韓國瑜的連署人數已經超過50萬，他說H病毒應該跟當年的SARS一樣，總有完全銷聲匿跡的一天吧！

這篇文章引來諸多議論，有許多網友批苦苓「蹭韓作家搏版面，書一樣沒有人看，沒有韓國瑜就沒有苦苓」、「苦先生，發文來討罵的」、「雙標的一分子，昨是今非」、「出來刷存在感的」、「只能蹭韓刷存在感了」。也有網友認為「同意不能再多了，這完全說出小民們的心聲了」、「犀利，但你寫的每個字都是真的」。

(中時電子報)