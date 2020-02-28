中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增2例新冠肺炎（COVID-19），其中一名為2月中參加大阪旅遊團後返國出現症狀，另一名為近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者疫調正積極展開中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今新增2案例，分別為北部30多歲男性（案33）及50多歲女性（案34），其中案33於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，於今日確診，目前個案已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療；依個案活動史研判，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

另外，案34有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於今日確診；由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者疫調正積極展開中。

指揮中心表示，針對案33，將持續追蹤個案同旅行團團員、親友、職場等接觸者健康情形；案34平時皆待在家中未外出，同住家人均無疑似症狀，將進一步調查其同住接觸者活動史，及住院期間曾接觸之病患、醫護人員等，以釐清感染源。

(工商 )