受困郵務士不斷拍打車窗求助，未能引起路人注意。（許家寧翻攝）

警方協助郵務士脫困，見他因悶熱滿頭大汗，幸無大礙。（許家寧翻攝）

基隆郵局1名郵務士開著郵務車在中山區復興路送件，下車至後方車廂整理包裹，驚覺電動尾門竟自己關合，他不斷用力拍打車窗向外呼喊，盼引起路人注意，時值正午高溫，車廂內空氣愈顯稀薄悶熱，直到警方到場才脫困，見他已經滿頭大汗，不斷喘氣。

基隆市四分局中華路分駐所，26日中午接獲有民眾受困車內，巡邏警員修丕任、邱裕勛立即馳赴現場，透過窗戶見後車廂內有名郵差神情緊張，才得知郵差受困後車貨廂內，雖處於大馬路旁，但往來人車匆匆，任憑他拍打窗呼喊仍無人發現。

郵差脫困後心有餘悸向警表示，稍早將郵務車停妥後，進入車後貨箱內整理欲分送的包裹，待整理完畢欲下車時，驚覺後車箱門竟已關合，無奈車廂內並無開關可開啟車門，所幸發現手機在身上，趕緊撥打電話求救，直至員警開啟車門才得以脫困。

警方呼籲，開啟裝載貨物車門時，應將卡榫固定，或將側門開啟至頂點讓機械卡榫自動呈現固定狀態，以避免受困車廂情事發生；一但在太陽底下沒有開冷氣，車內空氣悶熱、溫度過高，將可能導致人體中暑、脫水，甚至熱衰竭死亡。

(中時 )