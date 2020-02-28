男子「林東京」2月25日搭乘廈門航空班機返台，理應居家檢疫至3月10日，防疫人員27日欲聯繫前往關懷，該男卻數度變更地址，甚至告知他人在台北萬華，台北防疫人員仍查無地址、此人，「林東京」隨後失聯，新竹縣政府立即通報內政部，並依法公告其姓名，呼籲本人及找到他的人立即撥打1922或 （03）5511287與防疫機關聯繫。

新竹縣政府表示，「林東京」原在竹北地址居家檢疫至3月10日，27日聯繫時，他更改到竹北另一地址，後續防疫人員前往訪視時，他又更改地址至台北萬華區，未料萬華區公所人員卻查無地址，再聯繫「林東京」，他又再改地址，尋獲時卻又查無此人。

新竹縣政府因此回報內政部，依據傳染病防治法第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心2月7日函規定，公布失聯者姓名。請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或 (03）5511287與防疫機關聯繫。

(中時 )