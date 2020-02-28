阿里山公路76.9K彎道上有2棵霧社櫻，是阿里山所有霧社櫻開得最美的。（黃源明提供／張毓翎嘉義傳真）

霧社櫻花色有別於櫻花，近看雪白花朵小巧玲瓏。（黃源明提供／張毓翎嘉義傳真）

霧社櫻花色有別於櫻花，遠看樹上的枝條隨風飄逸，猶如白色瀑布般壯觀。（黃源明提供／張毓翎嘉義傳真）

228連假天氣穩定舒適，嘉義縣每年熱推的「阿里山花季」雖尚未開跑，不過繼2月初的粉色系椿寒櫻、昭和櫻，純白色系的「霧社櫻」從這周，陸續開始在阿里山十字村附近盛開；攝影師黃源明表示，霧社櫻花色有別於櫻花，近看雪白花朵小巧玲瓏，遠看樹上的枝條隨風飄逸，猶如白色瀑布般壯觀，預估未來1周是賞花好時機。

黃源明指出，從2月上旬開始，粉色系的椿寒櫻及昭和櫻在頂石棹、迷糊步道等地陸續綻放；緊接著這周，在阿里山公路76.9K附近十字村，以及阿里山國家森林遊樂區內昭平車站、森之道、木蘭園、工作站，都能看到霧社櫻欣欣向榮的景致，微風吹拂時，一片片雪白花瓣落下，好似雪花般在空中飛舞，真的非常美麗。

黃源明表示，阿里山公路76.9K的彎道上有2棵霧社櫻，其樹齡達數十年，是阿里山所有霧社櫻開得最美的2棵，因其地處U型彎道，使這2棵櫻花樹能遙遙相望，近年已成為遊客駐足、欣賞的焦點，此外，他提到，幾年前台電在樹旁設立一根電線桿，引起不小的輿論反彈，最後趕緊將電線桿移到別處，才恢復原有的景觀。

黃源明說，正值霧社櫻開滿的盛季，未來若仍是風調雨順的好天氣，預估到下周末前都是賞花好時機，連假上山賞花時，千萬不能錯過！

(中時 )