中央流行疫情指揮中心表示，目前國內已累計9人出院，其餘病況穩定。指揮中心指揮官陳時中表示，為避免出院後復發，未來需3採陰才能解除隔離。

昨日國內新增8例疑似個案，目前累計通報2094個案，含34名確診(今日新增案33、34)、2037名排除，餘隔離檢驗中(18名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、9名出院(案8、11、17於昨日出院)、其餘個案持續住院中。

針對案27相關群聚事件，指揮中心截至目前已掌握接觸者817人，並採檢182人，其中5人陽性(案28至32)、170人陰性，其餘檢驗中。另鑽石公主號返台國人中，2月25日後送1人，二採結果陰性，已返回集中檢疫所；其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診78824例，較前日新增327例，其中7952例重症，2788例死亡。

國際間累計4193例確診病例，分布49個國家/地區；病例數以韓國1766例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)、義大利650例、伊朗245例及日本213例為多；病例中69例死亡，其中伊朗26例、義大利17例、韓國13例、鑽石公主號4例、日本4例、香港2例、法國2例、菲律賓1例。

指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )