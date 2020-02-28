苗姓男子被控在捷運站偷拍女子裙下風光，被害人報警將苗某逮捕，並依妨害祕密罪嫌利送台北地檢署，不過，檢方偵查時，因苗某的手機太「特殊」無法破解，不能擷取手機內的資料，找不到苗的「犯罪事證」，檢方只好依罪證不足，將苗不起訴處分。

許姓被害女子指控苗某，去年10月10日下午，在捷運台北市政府站，利用在她後方搭電扶梯的機會，將手機伸到她裙底下方，朝上偷拍她的裙底風光，台北市信義分局逮捕苗某，並依法移送。

不過，苗某到案卻辯稱沒有偷拍，檢警於是從苗某手機蒐集犯罪事證，卻發現苗某手機非常「特殊」，台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊破不開手機密碼鎖，手機資料擷取設備也不支援苗某手機型號，在設有密碼的情況下不能擷取。檢方在偵查庭當場開啟手機，顯示「手機已被鎖定」而無法開啟。

由於苗某手機太頑強無法突破，檢方雖然也認為苗某行為有可議之處，卻沒有具體犯罪事證，只好依罪證不足，將苗某不起訴處分。

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(中時 )