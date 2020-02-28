劉真因心臟問題動刀，未料過程心跳停止一度裝葉克膜搶救，目前已經來到第２２天，昔日在節目上喜歡與劉真較勁的小S，稍早轉發辛龍臉書貼文集氣，並跟劉真喊話：「親愛的劉真，你ㄧ定可以撐過來的」！

小S之前主持節目《康熙來了》，除了在節目上與劉真較勁舞藝之外，甚至常常講話猛虧她，為節目製造不少「笑果」，兩人因此建立起友情，如今劉真與死神在鬼門關前拔河，她除了轉發辛龍臉書貼文幫忙集氣，也道出內心話：「親愛的劉真，你ㄧ定可以撐過來的！就像我每次開你玩笑，你都EQ很高的笑笑帶過！你是ㄧ個善良、幽默、充滿愛的堅強女人！我會為你祈福，而且你的愛和堅強會讓你好起來的！加油」，更約定好等劉真康復後再來比賽誰跳舞比較有力。

對此網友也紛紛留言祈禱：「希望可以再看到劉真老師跟Ｓ當場尬舞！劉真老師加油」、「他會好起來的，女兒會擁有爸爸媽媽，主會看顧她的」、「 劉真一定會好起來的!!期待再看到你們比舞」。

(中時電子報)