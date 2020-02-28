法務部假訊息防制中心副主任劉家榮表示，收報的有關新冠肺炎假訊息共有432件，其中立案件數52件，檢察官偵辦12件、共13人。而目前查到的假帳號包括胡鑫、黃子濤、鐘明遠、高兆等，假消息也都已模板化，內容類似，民眾若隨意轉傳假消息也會受罰。

劉家榮並舉出案例說明來自境外網路的假訊息攻擊方式，意圖操弄訊息、帶方向，而這些常會偽裝成國人習慣使用的帳號、用語，法務部調查局呼籲民眾不要受到影響，也不要再轉傳訊息，以免觸犯相關法令。

調查局列舉的假訊息模板內容大同小異，例如會提到「某某人是我的誰，他在哪裡的時候，發現原來已確診幾例，政府做了哪些事情」等，故意操弄國內輿論風向。因此凡未經查證的訊息，民眾不要輕信，更不可轉傳。

衛福部長陳時中也強調，目前假訊息確實很多，例如傳言北部有醫護人員死亡，事實證明是假消息。之前有一位北市女病患死亡後被疑似感染新冠肺炎，檢驗後也發現呈陰性反應。

(中時 )