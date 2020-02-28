曾經來台開唱並引起熱烈迴響的澳洲的新生代搖滾男團「到暑五秒」(5 Seconds of Summer，5SOS)，出道以來就以搖滾的帥氣形象圈粉無數，更被粉絲譽為一個只要五秒就能愛上的新生代搖滾團體。2018年釋出的專輯《Youngblood/熱血青春》發布後，在全球狂掃超過200萬張銷售，一路紅到美國去，以超狂之姿登上美國告示牌冠軍。

兩年過後，這個來自澳洲的男子天團終於即將再讓少女們癡狂！就在上周，「到暑五秒」發佈4人小時候的照片，釋出全新單曲〈Old Me〉，這首歌不同於以往的狂野熱血，搭配主唱路克(Luke Hemmings)的完美高音，將有望再度征服全球少女。而這首單曲也會收錄於他們即將在3月27日發行的新專輯《Calm》當中。

團員在受訪時表示，〈Old Me〉這首歌帶著充滿青春的靈魂，無論好壞都伴隨著他們到現在，「我們做的所有決定，無論對與錯，都成就了現在的我們」。對於小小年紀就被攤在螢光幕前，活在公眾目光之下的「到暑五秒」來說，他們很高興在對於自我感到混亂的時候，還有團員間的陪伴，「有時候回顧過去很重要，因為我們可以欣賞一起經歷過的旅程」。

由主唱兼吉他手的路克(Luke Hemmings)、主唱兼貝斯手庫倫(Calum Hood)、主奏吉他手麥可(Michael Clifford)，以及鼓手艾希頓(Ashton Irwin)，「到暑五秒」於2011年在雪梨成立，出道至今發布了三張專輯，且三張皆寫下告示牌冠軍的傲人紀錄。2018年能以超紅破億單曲〈Youngblood〉拿下當年ARIA Awards(澳大利亞唱片業協會)年度單曲及2019年澳大利亞版權協會的傑出成就獎，再替他們的事業版圖寫下紀錄。

(中時 )