國內一名非法外籍看護日前確診新冠肺炎，專家擔憂加強查緝恐致非法移工地下化，防疫更不容易。勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良今表示，下周將與移民署協商，擬重啟主動投案專案，提供減免罰鍰、縮短遣返時間的誘因，以免非法移工擔憂被捉而不敢出面的問題。

截至去年底為止，國內共有71萬8058名外籍移工，1萬776名行蹤不明外籍移工。加上歷年累計，共有4萬8491人行蹤不明。

蔡孟良表示，去年移民署展開主動投案專案，非法移工若主動投案，罰鍰由1萬元減至1000元，遣返時間也由1個月縮減至約1周。該專案實施半年後，就有9000人主動投案。

時值新冠肺炎疫情期間，主動投案顯得更為重要，蔡孟良表示，下周勞動部將與移民署開會討論，擬於近期重啟主動投案專案。

面對非法移工的防疫破口，蔡孟良表示，查緝是必要手段，但目前仍鼓勵主動投案，萬一非法移工出現新冠肺炎疑似症狀，將會給予協助。

(中時 )