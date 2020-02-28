蘋果(Apple Inc.)最新的 iPhone 11 Pro 系列，前所未有搭載三攝方案，被不少攝影師譽為一代神器。為了展示 iPhone 在拍攝上的性能，蘋果今年也持續第 3 年在華人春節期間拍攝賀歲片《女兒》，並請來好萊塢陣容助陣，話題性十足。不僅如此，女神卡卡(Lady Gaga)睽違 3 年再度發行的最新單曲《Stupid Love》的音樂錄影帶(MV)也全程使用 iPhone 11 Pro 拍攝，在女神卡卡的魅力下，可說是讓 iPhone 搭上了全球性的行銷列車。

近期樂壇盛事不少，除了南韓男子團體防彈少年團(BTS)回歸之外，女神卡卡也強勢重返流行樂壇，稍早前她於 Twitter 釋出全新 MV《Stupid love》1 分鐘預告。這一支睽違 3 年的個人單曲 《Stupid Love》，全新 MV 內容一直維持保密，所釋出的 1 分鐘預告拍出外星沙漠的磅礴氣勢、色彩瑰麗的服飾造型，設定於時空不明的世界，似族領袖的 Gaga 身穿粉紅裝束於沙漠出現，並施展超能力平定種族之間的鬥爭。片末 Gaga 以「外星手語」向眾人痛心自白：「從來我想要的只是愛（All I ever wanted was love）」餘韻十足。

對於採用 iPhone 11 Pro 來拍攝 MV，導演 Daniel Askill 指出：「對於電影工作者來說，拍攝 MV、電影以及廣告一直以來都有一套標準化的方法，要使用昂貴且大型的攝影機來拍攝。因此，使用 iPhone 拍攝對於我來說是一種新的嘗試，在探索的過程創造了更多可能性與自由。」本次女神卡卡《Stupid Love》的拍攝過程中，導演指出他們是將 iPhone 架設在無人機以及專業的穩定器之上，並且由於 iPhone 機身小巧，團隊多次同時以雙機、不同幀率(24fps/48fps)的設定來拍攝，大多設定在 4K 解析度。

女神卡卡單曲《Stupid Love》MV 是由 iPhone 11 Pro 所拍，幕後花絮照揭開片場秘密。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)
女神卡卡單曲《Stupid Love》MV 是由 iPhone 11 Pro 所拍，幕後花絮照揭開片場秘密。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)
女神卡卡單曲《Stupid Love》幕後花絮照。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)
女神卡卡單曲《Stupid Love》幕後花絮照。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

而除了女神卡卡《Stupid Love》單曲MV的拍攝團隊利用了 iPhone 11 Pro 進行拍攝；2019 年席琳娜(Selena Gomaz)也使用過 iPhone 11 Pro 來拍攝《Rare》MV。在台灣，《那些年，我們一起追的女孩》、《六弄咖啡館》以及《吃吃的愛》的執行導演廖明毅，也曾利用iPhone 8 Plus 來拍攝盧廣仲的《明仔載》音樂錄影帶。除了這項嘗試外，廖明毅也將拍攝全亞洲第一部單由 iPhone 拍攝的電影長片《怪胎》。而電影《怪胎》的「序曲前導片」-《停車》(Parking)也奪下了知名 iPhone 攝影軟體「FiLMic」所舉辦的全球行動設備影片展(FiLMic Fest)的首獎。

亞洲首部iPhone電影《怪胎》來自台灣 廖明毅親自打造
蘋果春節影片《女兒》公開 使用iPhone 11 Pro拍攝
旅行攝影師Austin Mann大讚 iPhone 11兩大特色

(中時電子報)

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