蘋果(Apple Inc.)最新的 iPhone 11 Pro 系列，前所未有搭載三攝方案，被不少攝影師譽為一代神器。為了展示 iPhone 在拍攝上的性能，蘋果今年也持續第 3 年在華人春節期間拍攝賀歲片《女兒》，並請來好萊塢陣容助陣，話題性十足。不僅如此，女神卡卡(Lady Gaga)睽違 3 年再度發行的最新單曲《Stupid Love》的音樂錄影帶(MV)也全程使用 iPhone 11 Pro 拍攝，在女神卡卡的魅力下，可說是讓 iPhone 搭上了全球性的行銷列車。

近期樂壇盛事不少，除了南韓男子團體防彈少年團(BTS)回歸之外，女神卡卡也強勢重返流行樂壇，稍早前她於 Twitter 釋出全新 MV《Stupid love》1 分鐘預告。這一支睽違 3 年的個人單曲 《Stupid Love》，全新 MV 內容一直維持保密，所釋出的 1 分鐘預告拍出外星沙漠的磅礴氣勢、色彩瑰麗的服飾造型，設定於時空不明的世界，似族領袖的 Gaga 身穿粉紅裝束於沙漠出現，並施展超能力平定種族之間的鬥爭。片末 Gaga 以「外星手語」向眾人痛心自白：「從來我想要的只是愛（All I ever wanted was love）」餘韻十足。

對於採用 iPhone 11 Pro 來拍攝 MV，導演 Daniel Askill 指出：「對於電影工作者來說，拍攝 MV、電影以及廣告一直以來都有一套標準化的方法，要使用昂貴且大型的攝影機來拍攝。因此，使用 iPhone 拍攝對於我來說是一種新的嘗試，在探索的過程創造了更多可能性與自由。」本次女神卡卡《Stupid Love》的拍攝過程中，導演指出他們是將 iPhone 架設在無人機以及專業的穩定器之上，並且由於 iPhone 機身小巧，團隊多次同時以雙機、不同幀率(24fps/48fps)的設定來拍攝，大多設定在 4K 解析度。

女神卡卡單曲《Stupid Love》MV 是由 iPhone 11 Pro 所拍，幕後花絮照揭開片場秘密。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

女神卡卡單曲《Stupid Love》幕後花絮照。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

而除了女神卡卡《Stupid Love》單曲MV的拍攝團隊利用了 iPhone 11 Pro 進行拍攝；2019 年席琳娜(Selena Gomaz)也使用過 iPhone 11 Pro 來拍攝《Rare》MV。在台灣，《那些年，我們一起追的女孩》、《六弄咖啡館》以及《吃吃的愛》的執行導演廖明毅，也曾利用iPhone 8 Plus 來拍攝盧廣仲的《明仔載》音樂錄影帶。除了這項嘗試外，廖明毅也將拍攝全亞洲第一部單由 iPhone 拍攝的電影長片《怪胎》。而電影《怪胎》的「序曲前導片」-《停車》(Parking)也奪下了知名 iPhone 攝影軟體「FiLMic」所舉辦的全球行動設備影片展(FiLMic Fest)的首獎。

(中時電子報)