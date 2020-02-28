全民防疫大作戰，食療也成為民眾提升免疫力的選擇之一，看中這項商機，雲林縣政府228連假搶進百貨通路舉辦「雲林良品-心有所薯快閃活動」，推薦斗南鎮農會蔬菜產銷班農友生產的彩色馬鈴薯及胡蘿蔔等優質農產品，以產地直銷價供應，雲林縣副縣長謝淑亞希望透過本次活動，能讓消費者認識品質優良的雲林良品。

雲林縣政府與新光三越百貨合作28日在台中新光三越中港店舉辦「雲林良品-心有所薯快閃活動」，在中港路大門廣場販售最新鮮優質的雲林斗南馬鈴薯，除雲林縣副縣長謝淑、縣府農業處長魏勝德、斗南鎮農會總幹事張燕容、新光三越採購主管呂棟樑都一同現身，向民眾推薦健康好料理的馬鈴薯，更準備馬鈴薯沙拉請民眾一起品嚐。

謝淑亞表示，雲林生產的雲林良品，有來自農民及縣府的嚴格把關，是各位消費者的最佳選擇。這場活動由斗南鎮農會蔬菜產銷班第16班的農友，準備100斤的馬鈴薯，並特別準備了彩色馬鈴薯及胡蘿蔔各100份，要以產地直銷價優惠給台中消費者。

張燕容指出，斗南馬鈴薯產量高居全國之冠，每年種值面積近千公頃，主要品種為「克尼伯」，就是市售的土黃色馬鈴薯，「克尼伯」馬鈴薯特色口感香甜綿密，適合一般家庭料理；而近年來斗南鎮農會也引進彩色馬鈴薯栽種，種植面積雖不大，但因色彩繽紛夢幻，深獲西餐廳及小資女喜愛。

(中時 )