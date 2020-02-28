臉書社團「爆廢公社」28日流傳女賭客出老千被抓包影片，女負責人出手掌摑女賭客，並威脅找人送10萬元來解決，雙方對話透露賭場位於台中潭子。豐原警方表示，影片中動粗女子涉及恐嚇及傷害罪嫌，由於影像模糊，無法得知位置，正追查影片來源及相關涉案人。

影片中疑似賭場負責人向詐賭婦人怒嗆五字經，還出手掌摑對方，並威脅對方打電話找親友送錢來解決。負責人透過電話擴音說「你朋友來這裡詐賭啦！被我在牌桌上抓到，馬上拿10萬元來處理。」詐賭婦人稱，我在潭子中山路這裡打牌，並求助親友拿10萬元來解圍。

親友透過電話表示自己人在南部，只交代好好處理，就掛斷電話。此舉引發賭場負責人不滿，1名黑衣男子怒氣沖沖持棍上前，另名暴怒黑衣男，立即搶走手機砸地。詐賭女子臉色鐵青，負責人上前進行第二回合談判，要求詐賭婦人再打電話求助親友。

電話一接通，詐賭婦人直接坦承「我詐賭被抓到，現在正這裡在處理」。負責人接話說，「你朋友詐賭贏了30、40萬元，先拿10萬元來處理，影片我都有啦！」女賭客被教訓的影片長達2分半，疑似在民宅經營麻將賭場，在場還有多位牌友圍觀。

對於臉書社團「爆廢公社」流傳影片指稱潭子區中山路疑似詐賭糾紛。豐原分局偵查隊隊長余俊燦表示，影片長髮女子行為可能涉及恐嚇及傷害罪嫌，如有賭博或詐賭情事，則涉及賭博罪、社維法第84條及詐欺罪嫌，警方已主動積極偵辦，將通知相關人等到案說明。

豐原分局呼籲，暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )