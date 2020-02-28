35歲甘草演員王寶強2003年以《盲井》獲金馬最佳新演員，純樸醜男的外型，卻在2009年娶回外型美豔嬌妻馬蓉，兩人生一子一女，當外界認兩人婚姻如神仙眷侶時，王寶強卻在4年前自爆被戴綠帽離婚，最近兩人離婚內情再曝光，傳王寶強瞥見馬蓉和經紀人宋喆偷情的對話紀錄，但未獲當事人回應。這段驚動兩岸三地華人影視圈最大的綠帽案，究竟有何內情？

王寶強昔在少林寺習武。（圖／翻攝自王寶強微博）

少林寺修武術 跑龍套醜男大翻身

王寶強6歲開始修習武術，8歲到嵩山少林寺當俗家弟子，在農民工家庭長大的他，因喜歡電影《少林寺》才一心學武，他有3個兄弟姊妹，小時候家裡窮困，父親打零工，母親做臨時工，當他自覺在家鄉工作看不到未來，才提議學武，王寶強說：「我對我媽說，你讓我出去學武，後來結婚、娶媳婦、蓋房什麼都不用管」，父母見他有雄心壯志，也點頭答應。

王寶強說，從少林寺「畢業」後就到了北京，一開始他對北京人的印象很差，有次他搭公車車票不見，便被售票員投以懷疑和歧視的眼神，一旁的路人還開罵：「北京就是被這些流動人口弄亂的」，還酸他農村不好好待，幹嘛要來北京，王寶強氣不過，摸摸鼻子重新買了車票，卻也種下他一心闖出一番天地的決心。

王寶強2003年來台奪下金馬新演員獎。（圖／中時資料照片）

後來王寶強什麼工作都做，工地打工、玩偶臨演，也去跑龍套，因此踏進了演藝圈，後來他因《盲井》被通知入圍了台灣的金馬獎，第一時間是導演李楊告訴他，王寶強聽聞後便愣住，沒想到這部作品會這麼成功，為親自參與首度入圍大獎的典禮，王寶強早在半年前就親力親為辦手續、證明，最後也不失他所望，拿獎鍍金回家。但讓他在兩岸三地大紅則是《人在囧途》這部電影。

王寶強11年前和馬蓉結婚。（圖／翻攝自王寶強微博）

得金馬鍍金遇美嬌妻 馬蓉帶給他極致快樂和痛苦

後來王寶強遇到在他生命留下重大烙印的女人，有著大眼挺鼻、瓜子臉的馬蓉，在大學時期就是校花級人物，傳聞兩人2007年就認識，因女方當時有男友，兩人隔年才開始交往，一年後結婚，王寶強受訪時坦承和太太一見鍾情，但不只喜歡她的外型，「漂亮的女孩真的有很多，但她很樸實，不是那種愛亂花錢的人」，強調馬蓉不是拜金型的女生。

王寶強夫妻後來生下一子一女，兩人也常在社群網站放閃曬家庭恩愛照，2016年8月14日凌晨，王寶強卻發文投下震撼彈，挑明因馬蓉和他的經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，同時還「隱藏、轉移夫妻共同財產」，和「破壞家庭傷害家人」，他決定結束夫妻關係，這驚天動地的消息，一瞬間就登上微博搜尋第一。

當時還有傳言指王寶強財產都給老婆管，沒錢打官司，昔日少林寺師兄釋延君則發文說：「遇到困難，別忘了還有少林寺，有我在，不怕；經濟上若有急用，告訴我，我讓你的師兄弟們幫你；自己一定堅強點，佛菩薩會保佑你。」

王寶強後來一脫土味形象成為實力派演員。（圖／翻攝自王寶強微博）

夫妻恩斷情絕上法庭 王寶強人生如戲

夫妻情宣告破裂後，王寶強與馬蓉的離婚官司打了2年，直到2018年北京朝陽法院才宣判解除婚姻關係，兒子監護權歸爸爸，女兒歸媽媽，馬蓉提出上訴後被駁回，維持原判。外傳兩人共2億人民幣（約8億台幣）的家產，王寶強分得較多，但馬蓉否認，並強調：「並不存在財產傾斜這一說法」，也說自己承擔了一半訴訟費用。

近來，馬蓉一下被傳有意出道當藝人，一下又傳有富貴新歡，陸媒求證她本人，她澄清被拍到的不是她，也說離婚後一直是單身的狀態，「包括跟王寶強財產分割後續還沒有完整處理完，她情感上受到非常大的傷害」，現在一心只想養好女兒，其他感情問題目前沒精力思考。

馬蓉否認有新歡。（圖／翻攝自娛樂有飯、鳳凰網娛樂微博）

一段醜男大翻身的戲碼，卻演變成兩岸最大綠帽王，王寶強在代表作「人在囧途」的一句「老闆」，讓所有觀眾留下深刻印象，靠著電影大紅發財又娶美妻生子，最後成了綠帽戶，財產和人生都大受挫，劇情比戲劇更奇情。

(中時電子報)