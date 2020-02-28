祈錦鈅（小鈅）在新單曲〈I DO〉MV中，化身舞孃呈現動感的一面，一直以來有舞蹈障礙的她這次突破自我，小鈅說：「羨慕跳舞很厲害的人，在舞台上一個MOVE下腰、轉身都好美，自己剛開始練舞的時候力道抓不準，常撞到雙腿瘀青，慘不忍睹，花了半年的時間持續上課，讓身體熟悉舞蹈動作，在編舞出來的時候，才能在短時間透過密集練習，讓自己能駕馭舞步。」邀大家跟她一起跳起來。

〈I DO〉歌詞鼓勵大家勇敢追愛，小鈅表示：「世界上有70億人口，可以碰到喜歡的人我相信是緣分，所以我鼓勵大家，一定要勇於表達，至少不會後悔。自己喜歡有禮貌、幽默、有好人品和上進心的對象，會讓人很願意陪著他一起努力。」

該曲MV視覺出現真理褲、男友襯衫、馬卡龍舞孃裝、連身泳裝及白紗小禮服等造型，十分吸睛，小鈅透過MV示範完美女友最新穿搭，「因為自己會最了解身材的優缺點，再作白紗小禮服那套，阿姨說『（裙子）這麼短屁股會跑出來喔』！然後我就回『阿姨～～還要再短一點』！訂製衣服的阿姨直接給我一個眼神死的表情好好笑」！小鈅解釋自己會做好安全措施，穿上兩層安全褲，絕對不會讓走光的事情發生。

祈錦鈅近日推出新單曲。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅近日推出新單曲。（固力狗娛樂提供）

(中時 )