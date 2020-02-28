新冠肺炎疫情延續，讓民眾不敢待在公共場合的室內，大湖酒莊生意掉1成。（巫靜婷攝）

228連假首日，大湖酒莊人潮湧現，大湖警方加強交通疏導措施。（巫靜婷攝）

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，在業界哀鴻遍野時，大湖草莓採果商機卻逆勢成長2成，228連價逢草莓2期果盛產，大湖地區農會爭取水土保持局補助，執行「大湖草莓農村亮點推廣計畫」，28、29日在大湖酒莊前舉辦推廣活動，農會表示，民眾只要做好衛生習慣，一樣能夠出門歡度健康的假期。

農會總幹事徐欽志指出，草莓產期已過了一半，農會一度擔心疫情會嚴重衝擊酒莊生意及鮮果販售，但經觀察酒莊生意的確掉了約1成，採果反而逆勢成長，原因除了寒假延長，遊客擔心疫情取消出國或選擇國旅，不到百貨公司、人多的地方，轉往戶外草莓田，所以採果業績及農民收成，感覺比去年好，價錢也穩定。

228連假首日，大湖酒莊人潮湧現，但多聚集於戶外空間。（巫靜婷攝）

228連假首日，大湖酒莊人潮湧現，但多聚集於戶外空間。（巫靜婷攝）

228連假首日，大湖酒莊人潮湧現，但多聚集於戶外空間。（巫靜婷攝）

徐欽志表示，栽培草莓就是要冷，今年氣候好、雨水少，預估大湖草莓可一路採到母親節前夕，一般人認為過了228就過了草莓的產期，但大家可以看到母親節蛋糕還是擺滿草莓，那些其實都出自於大湖，如果天公作美，到了母親節都還有新鮮的草莓可嘗。

草莓推廣活動安排民俗陣頭、駐唱歌手點歌，還有歡樂親子魔術、泡泡、氣球派對，及互動遊戲、有獎徵答、農特產品展銷，大湖地區農會表示，採草莓是戶外活動，通風良好，不用過度擔憂傳染疾病，農園也都有提供採果洗手相關設施，民眾只要做好自身衛生管理，同樣能外出歡度假期。

228連假大湖草莓採果湧現人車潮。

(中時 )