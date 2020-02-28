當台灣師大28日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男生組8強複賽，爆冷以94比74轟翻健行科大，除了打破健行這個學年度20勝0敗的不敗之身，台師更以5勝1敗戰績宣告晉級決賽，台師教練王志群說：「我們終於打開小巨蛋的門！」

畢竟兩隊先前在預賽交手，健行以83比57狂掃台師，沒想到才隔40天再次交手，這次換成台師痛宰健行20分，關鍵出在台師主控陳又瑋28日單場6顆三分球，其中光在第3節投進4顆三分球，幫助台師一舉擴大領先差距到31分之多。

「大家都想贏這場球，因為贏了就晉4強，又可搶到排名優勢，所以這場比賽我們做足功課，決定不讓除了石博恩以外的健行球員投三分球，更充分壓制對方得分，」拿20分、5助攻的陳又瑋說，「我們預賽交手防守沒做好，這次壓制住了。」

儘管提前搶下4強門票，台師賽後休息室內卻沒歡呼慶祝聲浪，王志群表示，「我想我們球員比較內斂吧，更不希望今年決賽再留遺憾，接下來最後1場複賽與兩場決賽，我們仍會抱持沉穩心態面對，重點是我們靠自己晉級，而非靠別人。」

健行全隊除了石博恩拿下24分，其他球員得分都沒上雙，其中林俊吉投4中0、得分掛蛋，健行教練劉孟竹賽後無奈表示，「也許因為提前搶到4強門票，球員心態都鬆懈了，自以為一路以來都沒輸過，所以今天前3節都不當回事在打。」

健行先前預賽15場全勝，加上複賽前5戰都贏，卻在28日吞下本學年度的首敗，劉孟竹強調，「我反而認為這是好事，等到4強準決賽才碰上，那就沒辦法了，我期望大家能把這場輸球當作教訓，且釋放壓力，好好打完剩餘比賽。」

(中時 )